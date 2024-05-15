Економіка

Компанія Rheinmetall планує заснувати нове підприємство з протиповітряної оборони в Україні

15 Травня 2024 21:41
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зброя, бізнес
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Німецька компанія Rheinmetall планує заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.

Про це повідомив Армін Паппергер під час загальних зборів компанії Rheinmetall, передає Мілітарний.

Коли саме розпочнуть будівництво нового підприємства, не повідомляють. Але, як зазначено у повідомлені, це може статися через 1—2 роки.

Також підприємство буде ремонтною базою для зенітних систем, які Німеччина передала Україні, а саме: IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.

За останній рік компанія Rheinmetall не раз повідомляла про плани будівництва на території України своїх дочірніх підприємств.


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