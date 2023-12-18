Компанія Recorded Future виділить $23 млн для кіберзахисту України — Мінцифри

Приватна розвідувально-аналітична компанія Recorded Future виділить понад 23 мільйони доларів на підтримку України. Гроші підуть на захист критичної інфраструктури від кібератак.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

“Під час війни важливо захистити критичну інфраструктуру від військової та кіберагресії з боку росії, а інструменти Recorded Future допомагають виявляти та реагувати на кібератаки на ранніх стадіях”, — ідеться у повідомленні відомства.

Виділення коштів відбулося на тлі масштабного збою в компанії “Київстар”, який стався 12 грудня. Хакерська група “Солнцепек” із Росії взяла на себе відповідальність за цю атаку.

Як пише Мінцифри, Recorded Future підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії та співпрацює з 16 українськими державними органами, серед яких Держспецзв’язку, ГУР, СБУ, Міноборони, генпрокуратура та кіберполіція. За 2023 рік компанія виділила $20 млн для України. Вона, крім того, надавала розвіддані для захисту критичної інфраструктури України, допомагала в розслідуванні воєнних злочинів РФ та відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud.