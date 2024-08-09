Суспільство

Комітеті Верховної Ради підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
9 Серпня 2024 18:13
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Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 про цивільні партнерства.

Про це повідомив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Дмитро Гурін.

Члени комітету рекомендували законопроєкт до ухвалення у першому читанні. 

“Нам кажуть, що одностатеві сімʼї – це ненормально. Висловився цілий парламентський комітет здоровʼя нації – нормально, хлопці, робіть”, – заявив народний депутат.

Законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей. Після реєстрації партнери можуть набувати статусу близьких родичів, а саме: члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і, чи ведуть спільно домашнє господарство.


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