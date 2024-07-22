Комітет ВР з нацбезпеки проголосував за виключення Безуглої зі свого складу

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо зняття Мар’яни Безуглої з посади заступниці та виключення зі складу Комітету.

Про це Безугла повідомила у соцмережах.

“Тільки що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо мого зняття з посади заступниці та виключення зі складу Комітету. Це може голосувати тільки зала, не Комітет, але вони продовжують старатися”, – написала Безугла.

За її словами, питання підійняв Федір Веніславський, коментували Ірина Фріз та Роман Костенко. Підготував Олександр Завітневич, у якого, за словами Безуглої, “секретарка з російським паспортом була чотири роки”.

“Слуга Народу, ЄС та Голос. Не вирішують проблеми, а намагаються знищити тих, хто не мовчить і пробує вирішити. Кругова порука. Хто як голосував і хто був присутній із народних депутатів України на відео. Вдивляйтеся в обличчя”, – наголошує Бузугла.