Політика

Комітет ВР з нацбезпеки проголосував за виключення Безуглої зі свого складу
22 Липня 2024 13:40
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Нардеп Мар’яна Безугла / Фото: x.com/marybezuhla

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо зняття Мар’яни Безуглої з посади заступниці та виключення зі складу Комітету.

Про це Безугла повідомила у соцмережах.

“Тільки що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо мого зняття з посади заступниці та виключення зі складу Комітету. Це може голосувати тільки зала, не Комітет, але вони продовжують старатися”, – написала Безугла.

За її словами, питання підійняв Федір Веніславський, коментували Ірина Фріз та Роман Костенко. Підготував Олександр Завітневич, у якого, за словами Безуглої, “секретарка з російським паспортом була чотири роки”.

“Слуга Народу, ЄС та Голос. Не вирішують проблеми, а намагаються знищити тих, хто не мовчить і пробує вирішити. Кругова порука. Хто як голосував і хто був присутній із народних депутатів України на відео. Вдивляйтеся в обличчя”, – наголошує Бузугла.


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