Суспільство

Комітет Ради залишив у законопроєкті про мобілізацію лише одне обмеження для ухилянтів

13 Березня 2024 17:58
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мобілізація
Українські воїни / Ілюстративне фото: Getty Images

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення відхилити всі пропозиції щодо застосування заходів впливу за ухилення від мобілізації, окрім однієї – обмеження керування транспортним засобом.

Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції “Слуга народу”, член профільного комітету ВР Олександр Федієнко.

“Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже більш ніж удвічі зменшив кількість правок до законопроєкту про мобілізацію. Щодня розглядається близько 300 правок”, – поінформував він.

Федієнко підкреслив, що депутатам, які подали свої правки й наполягають на них, була надана можливість приходити на засідання комітету й відстоювати.

“При цьому комітет відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для «ухилянтів», а залишив тільки норму стосовно обмеження керування транспортним засобом”, – повідомив політик.

За його словами, закон вибудовується з точки зору норм права як рамковий механізм, а спосіб виконання вже визначатимуть підзаконні документи.

Народний депутат зауважив, що чинне законодавство не заважає ТЦК формувати мобілізаційний потенціал, але законопроєкт про мобілізацію, який наразі напрацьовується, передовсім має дати мотивацію, а також вдосконалити роботу ТЦК.

“У нас багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать. Законопроєкт дасть можливість виявити тих громадян, які не стоять на обліку, при цьому перебувають в інших реєстрах”, – додав Федієнко.


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