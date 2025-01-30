Комітет Ради рекомендує відсторонити Порошенка від пленарних засідань

Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував парламенту відсторонити лідера фракції “Європейська Солідарність” Петра Порошенка від участі у пленарних засіданнях.

Як заявила народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко, йдеться про відсторонення на пів року, тобто на весь період 13-ї сесії, яка триватиме з лютого до серпня.

У партії Порошенка називають це ще однією ланкою в серії “дій влади щодо системної дискредитації і перешкоджання діяльності лідера опозиції”.

“Спочатку блокували міжнародні відрядження і контакти, зривали зустрічі з військовими і перешкоджали передачі зброї та техніки підрозділам Сил оборони. У щоденному режимі запускають інформаційні фейки щодо діяльності Порошенка та підготовки суспільства до накладання санкцій і чергових інкримінованих абсурдних підозр. Тепер хочуть заблокувати парламентську діяльності і можливість виступів та роботи в сесійній залі”, – йдеться у заяві.