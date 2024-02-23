Комітет Ради підтримав законопроєкт про демобілізацію строковиків

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт про зміни щодо строків строкової військової служби.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що Комітет додав до законопроєкту норму про відстрочку строковиків від подальшої мобілізації на 12 місяців.

Законопроєкт про демобілізацію строковиків №11035 напередодні вніс до парламенту президент Володимир Зеленський.

Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас “у терміни, визначені указом президента”.