Комітет нацбезпеки не підтримав електронні повістки та блокування рахунків, – нардеп

У середу, 28 лютого, комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомила народна депутатка від фракції Слуга народу Ірина Фріз.

Зокрема, комітет не підтримав обмеження щодо виїзду за кордон, блокування банківських рахунків, електронні повістки, зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Також комітет не підтримав створення електронного кабінету як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів і призовників використовувати цей механізм для поновлення даних тощо.

Члени комітету не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг. Голоси розділилися 50/50. Депутати працюватимуть над цим питанням під час розгляду поправок.

При цьому комітет підтримав звільнення з армії:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, у кого заборгованість зі сплати аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, визнаної судом недієздатною;

члени сім’ї I і II ступеня споріднення особи з інвалідністю I і II групи;

Депутати наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізації осіб, на утриманні яких перебувають хворі, які потребують постійного догляду.

Фріз зазначає, що наполягала на знятті 50% бронювання для держслужбовців категорії Б, В і поверненні до чинної редакції, що також уже підтримує і Мінеконом, і Міноборони. Комітет підтримав першу редакцію, це питання буде вирішуватися під час поправок.

Також обговорювалися питання форми залучення поліції до заходів повідомлення за участю ТЦК СП. Також нормативно визначено критерії бронювання для Нацполіції.

Крім того, комітет підтримав надання права засудженим особам, звільненим від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.