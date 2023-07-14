Суспільство

Комісії зі стандартів мови рекомендують скласти повноваження

14 Липня 2023 15:46
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мова, вру

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування рекомендує Національній комісії зі стандартів державної мови скласти свої повноваження після скандального рішення рекомендувати розглянути перейменування Запоріжжя.

Про це заявив нардеп Роман Лозинський.

Комітет, зважаючи на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам’яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:

  1. визнати роботу Нацкомісії незадовільною;
  2. рекомендувати Міністру освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу Комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи;
  3. рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії “у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.

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