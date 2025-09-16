Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом

Комісія ООН в результаті незалежного розслідування дійшла висновку, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців в секторі Газа, йдеться в опублікованій нею доповіді.

Про це повідомляє BBC.

Ізраїльська влада, на думку комісії, вчинила в секторі Газа чотири з п’яти актів геноциду, визначених у Конвенції про геноцид 1948 року. До цих дій комісія віднесла вбивства палестинців, заподіяння їм «серйозної фізичної та психічної шкоди», «навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її фізичне знищення повністю або частково», а також «введення заходів, спрямованих на запобігання народженню дітей у групі».

Всі ці дії були вчинені в період з 7 жовтня 2023 року — коли терористи ХАМАС напали на Ізраїль і вбили понад 1200 ізраїльтян.

Комісія стверджує, що ізраїльські лідери «підбурювали до вчинення геноциду». Також у доповіді йдеться про те, що «геноцидний умисел був єдиним розумним висновком», який можна зробити з характеру дій ізраїльської влади та сил безпеки в Газі.

У МЗС Ізраїлю звинувачення комісії назвали «фейковим звітом», який опублікували «три людини, що виступають в ролі довірених осіб ХАМАС, відомі своєю відверто антисемітською позицією».

Звіт комісії, як заявили в МЗС Ізраїлю, «повністю заснований на брехні ХАМАС, відмитій і повтореній іншими». Ці аргументи, як стверджують у зовнішньополітичному відомстві, вже були спростовані — в тому числі в незалежному академічному дослідженні, висновки якого комісія не прокоментувала.