Кримінал

Комбата ТрО Салаватова відсторонили від обов’язків після інформації про його можливі зв’язки з “Л/ДНР”
18 Жовтня 2024 07:01
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армія, зрада
Сергій Салаватов / Фото з соцмереж

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ перевірить інформацію щодо можливої причетності командира 107-го батальйону ТРО Сергія Салаватова до формувань “Л/ДНР”.

Про це йдеться на сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

“В Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію”, – йдеться у повідомленні.

На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов’язків за посадою.

Нещодавно видання Hromadske опублікувало розслідування, в якому стверджують, що командир батальйону ТРО Сергій Салаватов раніше мав зв’язки з незаконним формуванням “ДНР”.

Також виданя пише, що нібито щодо Сергія Салаватова навіть були агентурні дані, згідно з якими теперішній комбат 10 років тому нібито пройшов табір підготовки в “ДНР” за спеціальністю “снайпер” і стояв на блокпостах бойовиків у районі Краматорська.


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