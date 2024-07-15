Кримінал

Командир судна ВМС вимагав з підлеглих плату за відгул
15 Липня 2024 14:42
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Правоохоронці повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, для того, щоб піти в законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити командиру 10 тисяч гривень. Як зазначається, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше ніж 150 тисяч гривень за місяць.

9 липня правоохоронці затримали фігуранта під час отримання 1 тисячі доларів. За даними ДБР, ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди — це ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тисячі гривень.


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