Командиру “Азова” Денису “Редісу” Прокопенко – 32

У легендарного захисника Маріуполя, Героя України, підполковника, командира Окремого загону спеціального призначення “Азов” Дениса Прокопенка – день народження. Сьогодні йому виповнилося 32 роки.

Today is Birthday of my dearest man in the world. Denys Prokopenko.

32 y.o.

One of the youngest and the bravest commander ever.

I believe in you, I wait for you.

Ukraine needs you.

Love you forever. pic.twitter.com/zEFW3eil8e