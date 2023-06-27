Командиру “Азова” Денису “Редісу” Прокопенко – 32

У легендарного захисника Маріуполя, Героя України, підполковника, командира Окремого загону спеціального призначення “Азов” Дениса Прокопенка – день народження. Сьогодні йому виповнилося 32 роки.

“Ти – людина, яка ніколи не здається. І для тебе честь, вірність Україні, життя побратимів – не просто слова, а справжня цінність. Розум та порядність, сила духу, якою захоплюються – це все ти. Україна поважає подвиги своїх героїв. Перемога буде саме завдяки таким людям. Слава герою та героям України. Без бою немає слави!” – звернувся до нього через Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Сьогодні день народження мого найдорожчого чоловіка на світі. Денис Прокопенко.

32 роки.

Один із наймолодших і найхоробріших командирів.

Вірю в тебе, чекаю тебе.

Ти потрібен Україні.

Вічно кохаю”, – написала у Twitter дружина Прокопенка Катерина.

Today is Birthday of my dearest man in the world. Denys Prokopenko.

32 y.o.

One of the youngest and the bravest commander ever.

I believe in you, I wait for you.

Ukraine needs you.

Love you forever. pic.twitter.com/zEFW3eil8e — Kateryna Prokopenko (@KatProkopenkoUa) June 26, 2023

24 лютого 2022 року «Азов» під командуванням Дениса Прокопенка зайняв оборону Маріуполя і прилеглих сіл.

18 квітня почалася блокада «Азовсталі». Денис став голосом полку «Азов» і регулярно записував відео про ситуацію на заводі.

20 травня “Редіс” повідомив, що на 86-й день кругової оборони Маріуполя був отриманий наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста.

Спочатку всі полонені перебували в Оленівці, за кілька днів Дениса Прокопенка та весь командний склад оборонців Маріуполя вивезли до Москви.

21 вересня 2022 року він був звільнений з полону внаслідок обміну полоненими та інтернований на території Туреччини разом із командирами оборонців Маріуполя: Святославом Паламаром, Олегом Хоменком, Сергієм Волинським, Денисом Шлегою.