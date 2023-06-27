Суспільство

Командиру “Азова” Денису “Редісу” Прокопенко – 32

27 Червня 2023 19:54
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азов

У легендарного захисника Маріуполя, Героя України, підполковника, командира Окремого загону спеціального призначення “Азов” Дениса Прокопенка – день народження. Сьогодні йому виповнилося 32 роки.

“Ти – людина, яка ніколи не здається. І для тебе честь, вірність Україні, життя побратимів – не просто слова, а справжня цінність. Розум та порядність, сила духу, якою захоплюються – це все ти.

Україна поважає подвиги своїх героїв.

Перемога буде саме завдяки таким людям.

Слава герою та героям України.

Без бою немає слави!” – звернувся до нього через Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Сьогодні день народження мого найдорожчого чоловіка на світі. Денис Прокопенко.
32 роки.
Один із наймолодших і найхоробріших командирів.
Вірю в тебе, чекаю тебе.
Ти потрібен Україні.
Вічно кохаю”, – написала у Twitter дружина Прокопенка Катерина.

24 лютого 2022 року «Азов» під командуванням Дениса Прокопенка зайняв оборону Маріуполя і прилеглих сіл.

18 квітня почалася блокада «Азовсталі». Денис став голосом полку «Азов» і регулярно записував відео про ситуацію на заводі.

20 травня “Редіс” повідомив, що на 86-й день кругової оборони Маріуполя був отриманий наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста.

Спочатку всі полонені перебували в Оленівці, за кілька днів Дениса Прокопенка та весь командний склад оборонців Маріуполя вивезли до Москви.

21 вересня 2022 року він був звільнений з полону внаслідок обміну полоненими та інтернований на території Туреччини разом із командирами оборонців Маріуполя: Святославом Паламаром, Олегом Хоменком, Сергієм Волинським, Денисом Шлегою.


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