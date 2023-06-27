Командиру “Азова” Денису “Редісу” Прокопенко – 32

У легендарного захисника Маріуполя, Героя України, підполковника, командира Окремого загону спеціального призначення “Азов” Дениса Прокопенка – день народження. Сьогодні йому виповнилося 32 роки.
“Ти – людина, яка ніколи не здається. І для тебе честь, вірність Україні, життя побратимів – не просто слова, а справжня цінність. Розум та порядність, сила духу, якою захоплюються – це все ти.
Україна поважає подвиги своїх героїв.
Перемога буде саме завдяки таким людям.
Слава герою та героям України.
Без бою немає слави!” – звернувся до нього через Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
“Сьогодні день народження мого найдорожчого чоловіка на світі. Денис Прокопенко.
32 роки.
Один із наймолодших і найхоробріших командирів.
Вірю в тебе, чекаю тебе.
Ти потрібен Україні.
Вічно кохаю”, – написала у Twitter дружина Прокопенка Катерина.
Today is Birthday of my dearest man in the world. Denys Prokopenko.— Kateryna Prokopenko (@KatProkopenkoUa) June 26, 2023
32 y.o.
One of the youngest and the bravest commander ever.
I believe in you, I wait for you.
Ukraine needs you.
Love you forever. pic.twitter.com/zEFW3eil8e
24 лютого 2022 року «Азов» під командуванням Дениса Прокопенка зайняв оборону Маріуполя і прилеглих сіл.
18 квітня почалася блокада «Азовсталі». Денис став голосом полку «Азов» і регулярно записував відео про ситуацію на заводі.
20 травня “Редіс” повідомив, що на 86-й день кругової оборони Маріуполя був отриманий наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста.
Спочатку всі полонені перебували в Оленівці, за кілька днів Дениса Прокопенка та весь командний склад оборонців Маріуполя вивезли до Москви.
21 вересня 2022 року він був звільнений з полону внаслідок обміну полоненими та інтернований на території Туреччини разом із командирами оборонців Маріуполя: Святославом Паламаром, Олегом Хоменком, Сергієм Волинським, Денисом Шлегою.