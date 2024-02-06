Командиром “Вовків Да Вінчі” став Сергій Філімонов

Офіцер ЗСУ Сергій Філімонов став командиром батальйону “Вовки Да Вінчі”.

Про це він розповів в X.

“Відсьогодні я заступаю на посаду командира батальйону “Вовки Да Вінчі”. Для мене велика честь бути командиром у підрозділі мого друга, підрозділі, який носить його ім’я — Дмитра Коцюбайла, на позивний “Да Вінчі”, — зазначив Філімонов.

До батальйону “Вовки Да Вінчі” входить майже 1000 людей. Новий командир запрошує усіх охочих приєднуватися: потрібні не лише штурмовики, а й IT-спеціалісти, оператори дронів, артилеристи, бухгалтери та інші.

“Наш батальйон сповідує цінності нашого першого командира: Да Вінчі завжди ставив у пріоритет людське життя і здоров’я. У нас будуть брати участь в боях тільки підготовлені люди, готувати їх будуть наші інструктори з великим досвідом”, — додав він.

Філімонов розповів, що є добровольцем з 2014 року: він брав участь у звільненні Маріуполя, Мар’їнки, боях за Іловайськ. Після початку повномасштабного вторгнення рф Філімонов з друзями створив бойовий підрозділ «Гонор», який захищав Київщину. Згодом у складі роти вони приєдналися до батальйону «Вовки Да Вінчі», де пройшли бої за Харківщину, Донеччину й Луганщину.