Кримінал

Командира 128-ї бригади відсторонили від обов’язків на час слідства

6 Листопада 2023 21:36
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війна, армія

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 6 листопада, провів засідання Ставки, на якому передусім обговорювали загибель бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він повідомив, що командира бригади відсторонили на час розслідування.

За словами глави держави, на Ставці доповідали зокрема головний інспектор міністерства оборони, очільник відомства Рустем Умєров і керівник СБУ Василь Малюк, а також військовослужбовці. Зеленський пообіцяв, що буде встановлено, хто саме «порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога».

«Учасники Ставки розглянули конкретику — що вже вдалося з’ясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася… Уся ситуація розбирається похвилинно», — сказав президент.


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