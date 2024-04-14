Політика

Командування ЗСУ розформувало 67-му бригаду ДУК “ПС”

14 Квітня 2024 13:15
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Воїни 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчий український корпус "Правий сектор" / Фото 67 ОМБр ДУК "ПС"

Командування Збройних сил України розформовує 67-му окрему механізовану бригаду ДУК “ПС” та переводить її бійців з Добровольчого українського корпусу (ДУК) “Правий сектор” до інших підрозділів. На командирів відкрито службові розслідування.

Про це повідомила пресслужба бригади.

“Мотиви таких дій нам не відомі. Всі спроби зупинити цей процес та вияснити причини результатів не дали. Можливо, хтось вважає, що розпорошення бійців ДУК ПС по різних підрозділах Збройних сил призведе до знищення ДУК ПС”, – йдеться у повідомленні.

Там заявили, що на даний момент в бригаді працюють численні комісії. Вони складають списки бійців, котрі від першого дня існування військової частини здійснювали в її лавах захист України. А на командирів підрозділів відкрито службові розслідування.

“Не виключено, що відкриють кримінальні провадження за надуманими звинуваченнями в невиконанні бойових розпоряджень. Командири та бійці готові відстоювати свою, і полеглих побратимів, честь та гідність в законний спосіб. Всі накази командування бійцями та командирами виконуються. Залишаються абсолютно незрозумілими дії на цілковите ослаблення боєздатного підрозділу, яким від самого початку повномасштабного вторгнення є дана військова частина”, – наголосили у бригаді.

Добровольчий український корпус “Правий сектор” 2022 року був переформатований у 67-му окрему механізовану бригаду “ДУК” у складі Збройних сил України.


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