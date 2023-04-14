Політика

Командувач Сил Тероборони провів в Бахмуті нараду

14 Квітня 2023 13:58
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бахмут

Командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра прибув до міста-фортеці Бахмут.

Відбулася службова нарада з командуванням частин Сил територіальної оборони. 

“Продовжуємо облаштовувати вогневі позиції та утримувати місто-фортецю Бахмут. Виконуємо свій обов’язок та всі накази командування. Бахмуту – це можливість для сил оборони краще обладнати позиції наших військ на окремих ділянках фронтової й прифронтової зони та підготуватися до контрнаступу. Жодних сантиметрів нашої землі ми не залишимо ворогу. З нами правда. За нами – наша земля. У зла немає шансів!” – йдеться у повідомленні в Telegram-каналі “Окрема бригада Територіальної оборони міста Харкова”.


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