Командувач Сил Тероборони провів в Бахмуті нараду

Командувач Сил Територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра прибув до міста-фортеці Бахмут.

Відбулася службова нарада з командуванням частин Сил територіальної оборони.

“Продовжуємо облаштовувати вогневі позиції та утримувати місто-фортецю Бахмут. Виконуємо свій обов’язок та всі накази командування. Бахмуту – це можливість для сил оборони краще обладнати позиції наших військ на окремих ділянках фронтової й прифронтової зони та підготуватися до контрнаступу. Жодних сантиметрів нашої землі ми не залишимо ворогу. З нами правда. За нами – наша земля. У зла немає шансів!” – йдеться у повідомленні в Telegram-каналі “Окрема бригада Територіальної оборони міста Харкова”.