Політика

Командувач Сухопутних військ ЗСУ дав наказ підняти прапор України в Лимані

4 Жовтня 2022 16:41
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війна

Сьогодні українські захисники урочисто підняли державний прапор у звільненому від російських окупантів напередодні містом Лиман на Донеччині.

“Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський подякував захисникам за звільнення міста від окупації та віддав наказ на урочисте підняття прапору України”, – йдеться у повідомленні командування військ.

Традиційно, у піднятті прапору брали участь воїни Збройних сил, які безпосередньо звільняли Харківщину та Донеччину від російських окупантів, представники Національної Поліції України, Національної гвардії, військово-цивільної адміністрації та жителі міста Лиман, які пережили жахи російської окупації.

“Воїни Збройних сил України вкотре довели усьому Світу, що російська армія в Україні приречена на поразку. Наш стяг буде майоріти над звільненими від окупації Луганськом, Донецьком, Севастополем та іншими тимчасово окупованими містами та селами України!” – заявили військові.


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