Командувач Сухопутних військ відреагував на погрози військовим з підрозділу “Асгард”

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк ініціював розслідування у відповідь на приниження та погрози військових підрозділу “Асгард” з боку Олександра Дмітрієва, який представлявся військовим радником Павлюка.

Про це генерал-лейтенант повідомив у Telegram.

“З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група “Асгард” на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування військовою службою правопорядку у Збройних силах України”, — йдеться у повідомленні.

Павлюк пообіцяв, що “справедливість буде забезпечена відповідно до норм чинного законодавства”, “висновки та рішення будуть публічними”.