Команда Трампа провела таємні переговори із Зеленським, щоб він відновив відносини з Білим домом, – CNN

Чиновники адміністрації Дональда Трампа провели таємні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та його командою, щоб «підкреслити важливість стабілізації стосунків із Білим домом» після сварки в Овальному кабінеті, пише CNN із посиланням на джерела.

Серед переговірників, за даними CNN, був спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог. Представники адміністрації Трампа закликали українців відновити переговори щодо угоди про рідкоземельні метали «якомога швидше» – до виступу президента США в конгресі.

Переконати президента України допоміг і прем’єр Великої Британії Кір Стармер, пише The Telegraph із посиланням на джерела. За даними співрозмовників видання, у вівторок, 4 березня, Стармер поговорив із Зеленським телефоном.

Під час цієї розмови він передав Зеленському, що «були певні речі, які Трамп хотів почути», включно з визнанням, що Зеленський неправильно провів зустріч в Овальному кабінеті.

За цим послідувала публікація Зеленського, в якій він визнав, що зустріч у Білому домі «пройшла не так, як передбачалося» і висловив жаль. «Шкода, що так вийшло. Настав час усе виправити. Ми хотіли б, щоб подальша співпраця і спілкування були конструктивними», – написав Зеленський.