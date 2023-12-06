Команда розробників з DeepstateUA створила платформу для військової розвідки — Kolossal

У Силах оборони вже є підрозділи, які фахово проводять розвідку на основі відкритих джерел (OSINT) та збирають корисну інформацію. Але це можуть робити не всі військові, особливо на фронті. Тому українська команда розробників з DeepstateUA створила платформу Kolossal.

Як повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров, це потужна технологія, яка вміє збирати та обробляти масиви OSINT-даних, а потім перетворювати їх на просту й зрозумілу інформацію. На інтерактивній мапі воїни зможуть перевірити або уточнити конкретні деталі, щоб краще спланувати власні дії.

Зараз команда розробників проводить бета-тестування технології, а також на основі відгуків користувачів удосконалює інструменти Kolossal.