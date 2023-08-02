Суспільство

Колишньому нардепу Рабіновичу обрали запобіжний захід

2 Серпня 2023 11:36
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суд, держзрада

Печерський районний суд Києва 1 серпня обрав колишньому народному депутату від забороненої політичної партії “ОПЗЖ” Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під ватрою.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) у Telegram.

26 липня екснардепу було повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. За інформацією слідства, наразі Вадим Рабінович переховується за кордоном.


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