        Колишній заступник начальника поліції Ізмаїла втік за кордон разом із своїм хлопцем

        Віктор Алєксєєв
        9 Серпня 2025 17:01
        Заступник начальника патрульної поліції міста Ізмаїл Максим Кондратюк / Скріншот відео
        Заступник начальника патрульної поліції міста Ізмаїл Максим Кондратюк / Скріншот відео

        Сьогодні одеські пабліки повідомили, що колишній заступник начальника патрульної поліції Ізмаїла Максим Стандратюк незаконно перетнув державний кордон разом зі своїм хлопцем.

        Поліція Одеської області уточнила, що вказаний у публікаціях чоловік наразі вже звільнений із служби — з посади інспектора. У відомстві наголосили, що він не обіймав посаду заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обов’язки раніше, задовго до нинішніх подій.

        У поліції також додали, що колишній працівник відповідатиме за свої дії згідно з чинним законодавством і закликали медіа та громадськість довіряти лише перевіреним джерелам.


