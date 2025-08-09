Колишній заступник начальника поліції Ізмаїла втік за кордон разом із своїм хлопцем

Сьогодні одеські пабліки повідомили, що колишній заступник начальника патрульної поліції Ізмаїла Максим Стандратюк незаконно перетнув державний кордон разом зі своїм хлопцем.

Поліція Одеської області уточнила, що вказаний у публікаціях чоловік наразі вже звільнений із служби — з посади інспектора. У відомстві наголосили, що він не обіймав посаду заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обов’язки раніше, задовго до нинішніх подій.

Реклама

У поліції також додали, що колишній працівник відповідатиме за свої дії згідно з чинним законодавством і закликали медіа та громадськість довіряти лише перевіреним джерелам.