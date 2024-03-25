Кримінал

Колишній військком із Запоріжжя нарахував підлеглим понад 1 млн грн бойових виплат

25 Березня 2024 17:16
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дбр, армія
Затримання колишнього військкома із Запоріжжя / Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як зʼясували слідчі, він організував корупційну схему з бойовими виплатами підлеглим, повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що на посаді військкома він без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад Збройних сил України нібито для виконання бойових завдань.

Правоохоронці стверджують, що ці військові не були призначені на посади у підрозділі, не брали участі у боях та фактично безпідставно перебували у прифронтовій зоні.

“Вони перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і, навіть, мали можливість виїжджати до дому на вихідні”, — кажуть у ДБР та зазначають, що водночас військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість набути статус учасників бойових дій. 

Так, семи військовослужбовцям, які не брали участь у бойових діях, нарахували понад мільйон гривень виплат.

Колишнього військкома обвинувачують у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Суд вже арештував його майно: квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області.

Також кримінальні провадження щодо інших учасників схеми тривають.


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