Колишній військком із Запоріжжя нарахував підлеглим понад 1 млн грн бойових виплат

Працівники ДБР завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як зʼясували слідчі, він організував корупційну схему з бойовими виплатами підлеглим, повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що на посаді військкома він без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад Збройних сил України нібито для виконання бойових завдань.

Правоохоронці стверджують, що ці військові не були призначені на посади у підрозділі, не брали участі у боях та фактично безпідставно перебували у прифронтовій зоні.

“Вони перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і, навіть, мали можливість виїжджати до дому на вихідні”, — кажуть у ДБР та зазначають, що водночас військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість набути статус учасників бойових дій.

Так, семи військовослужбовцям, які не брали участь у бойових діях, нарахували понад мільйон гривень виплат.

Колишнього військкома обвинувачують у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Суд вже арештував його майно: квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області.

Також кримінальні провадження щодо інших учасників схеми тривають.