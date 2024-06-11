Колишній працівник ТЦК за $5000 проводив чоловіків через кордон до Румунії

Поліція Чернівецької області викрили експосадовця районного ТЦК, який за 5000 доларів проводив українців через кордон до Румунії.

Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, одним з учасників схеми виявився 35-річний мешканець Чернівецького району. Його затримали під час отримання коштів за “послугу провідника”.

Чоловікові вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення понад 242 тис. грн застави. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

“Охочих виїхати підшукували серед жителів Чернівецької області. Надалі подробиці щодо дати, часу та місця перетину обговорювали безпосередньо з клієнтами в приватному спілкуванні та онлайн. Узгодивши деталі, надсилали координати та відповідну інформацію. За послуги з незаконного перетину кордону брали по 5000 доларів з особи. Після зустрічі клієнтів переводили через державний кордон до Румунії. Перехід проходив лісосмугами поза офіційними пунктами пропуску”, – йдеться у повідоленні.

У Чернівецькій обласній прокуратурі уточнили, що маючи досвід роботи з військовозобов’язаними, колишній військовослужбовець налагодив схему незаконного збагачення від організації їх незаконно переправлення за кордон.