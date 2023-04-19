Кримінал

Колишній нардеп роздавав жителям Харківщини “агітки” на підтримку окупантів

19 Квітня 2023 16:48
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Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області.

Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої комуністичної партії.

Як повідомили в СБУ, після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави.

Комуняка власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у «правильності» дій кремля.

Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).


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