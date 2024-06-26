Кримінал

Колишній голова слідчого управління ГПУ Щербина отримав шість років позбавлення волі
26 Червня 2024 12:09
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ВАКС призначив шість років позбавлення волі колишньому керівнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину, якому інкримінували підбурювання до надання 150 тис. доларів хабаря колишньому директору ДБР Роману Трубі за закриття кримінальної справи.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також джерело агентства у правоохоронних органах.

«26 червня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок особі, яка підбурила до надання неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів колишньому директору ДБР начебто за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР. За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй на праві власності майна. Крім того, суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції», – йдеться у повідомленні.

На виконання рішення суду особу взято під варту в залі суду.

Вирок суду набуває законної сили через 30 днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Поінформований співрозмовник агентства повідомив, що вирок ВАКС стосується колишнього керівника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини. Його затримали детективи Національного антикорупційного бюро на початку грудня 2019 року.

Слідство тоді встановило, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників 150 тис. дол. хабаря нібито для подальшої передачі керівнику одного з правоохоронних органів.

Той в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовника.

Забудовника і колишнього посадовця ГПУ затримали після отримання ними першого траншу в сумі 75 тис. дол. з обумовлених 150 тис. дол.

Тодішній директор ДБР Роман Труба у своєму Teлеграм-каналі написав, що дізнався з новин, нібито його колишній колега з “часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ”.

Він запевнив, що “ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси”.


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Колишній голова слідчого управління ГПУ Щербина отримав шість років позбавлення волі
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