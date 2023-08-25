Колишній голова НБУ підозрюється у створенні злочинної організації 

Національне антикорупційне бюро пояснило, у зв’язку з чим оновлено підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку, про що останній повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави та передбачає позбавлення волі до 15 років.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

“НАБУ і САП оновили підозру колишньому голові правління Укргазбанку, екскерівнику Національного банку Кирилу Шевченку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів”, – зазначили в антикорупційному бюро.

Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його ексзаступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому.

За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку “допомогу” упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.

При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в АБ “Укргазбанк”. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.

“Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації”, – зазначили в НАБУ.

У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн.

Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.

“Гроші використовувались як для власного збагачення, надання “відкатів” керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності”, – розповіли в НАБУ.