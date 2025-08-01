Колишній голова Херсонської ОДА Мангер, обвинувачений у справі Гандзюк, заявив про намір піти служити 

Колишній голова Херсонської ОДА Владислав Мангер, якого судять за обвинуваченням у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк, заявив про намір піти служити в армію.

Як повідомляє hromadske, на судовому засіданні адвокати Мангера подали клопотання: їхній підзахисний хоче вступити до стрілецької роти 129 окремої важкої механізованої бригади (в/ч А7224) за контрактом.

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Захист стверджує, що участь Мангера в засіданнях суду можлива як особисто, так і дистанційно. Вони наголошують, що суд може продовжити розгляд і без нього, оскільки не йдеться про зміну запобіжного заходу. Адвокат Олександр Шадрін зазначив, що “військо потребує поповнення”, і нагадав, що Мангер начебто має досвід участі в АТО.

Прокурори ж сумніваються в участі Мангера в АТО, а також нагадують, що раніше він посилався на проблеми зі здоров’ям.

Сам Мангер заявив у залі суду, що вже п’ятий рік перебуває під вартою, і що вважає своїм обов’язком “стати на захист держави”.