Кримінал

Суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк

26 Червня 2023 12:44
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Гандзюк

У Києві суд виніс вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Підозрювані отримали по 10 років позбавлення волі.

Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна — в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі. Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень

Суд у справі про вбивство Катерини Гандзюк тривав понад три роки. Мангера обвинувачують у замовленні нападу, а Левін, за даними слідства, — стежив за Гандзюк і організував напад.

Адвокати просять суд визнати Левіна і Мангера невинними. В останньому слові Левін заявив, що взагалі не знав Катерину Гандзюк і закликав суд максимально розібратися у справі.

31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активісту Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку. З опіками її доставили до реанімації в обласну лікарню. У Катерини постраждали понад 40% тіла — кислота потрапила їй на спину, голову, руку, око.

Вже наступного дня санітарним бортом Катерину екстренно перевезли до Києва. Упродовж наступних трьох місяців вона перенесла низку складних операцій. Утім організм 33-річної жінки не витримав наслідків хімічних опіків. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.


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Суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк
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