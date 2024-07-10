Колишній експрокурор Ільницький став командиром піхотного взводу

Колишній прокурор Ростислав Ільницький, затриманий у справі про підробку документів для виїзду за кордон, мобілізувався до лав ЗСУ.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на співрозмовників в правоохоронних органах.

За даними джерел УП, експрокурора зарахували до однієї з піхотних бригад командиром (як офіцера –ред.) піхотного взводу.

Як раніше писали ЗМІ, повістку Ільницькому вручили ще в жовтні 2023 року. Водночас у грудні він зник та був оголошений у розшук.

У п’ятницю, 5 липня, співробітники СБУ у Львові затримали адвокатку Богдану Москву та її зятя, експрокурора Ростислава Ільницького. Жінку підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації.

“У результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки – місцеву адвокатку. Під час обшуків у її будинку затримано також її затя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів”, – йшлося у дописі.

Як свідчать матеріали справи, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. Вартість послуг становила до 12 тис. доларів з особи, а загалом вони встигли заробити майже пів мільйона американських доларів. Така схема діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Слідчі повідомили адвокатці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України. Жінці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Раніше повідомляли, що правоохоронці затримали Богдану Москву після отримання від потенційного ухилянта $3500 за допомогу у встановленні йому групи інвалідності. Під час слідчих дій у будинку адвокатки виявили та затримали і її зятя Ростислава Ільницького, — його кілька місяців розшукували за виготовлення та використання підроблених документів для виїзду за кордон під виглядом волонтера, а також подання фальшивих документів про здобуття освіти для уникнення мобілізації.