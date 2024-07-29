Колишні ув’язнені шукають другий шанс в ЗСУ

У колишнього викрадача автомобілів Богдана Філоненка була проста відповідь для співкамерників, які критикували його рішення вступити до лав збройних сил України.

“Я йду не вмирати, – говорив він їм. “Я йду служити і змінювати своє життя”.

Так починає свій репортаж Reuters.

32-річний Філоненко – один із тисяч українських в’язнів, які підписалися під новим законом, що надає їм амністію в обмін на службу в армії.

Києву насилу вдається набрати достатньо військ, щоб протистояти повномасштабному вторгненню Москви, яке триває вже 30-й місяць і не подає ознак закінчення.

Крім перегляду призову, влада також залучає засуджених, таких як Філоненко, який зараз проходить підготовку в 57-й мотопіхотній бригаді, щоб поповнити свої ряди мотивованими людьми.

Філоненко та інші, опитані Reuters під час тренувань на північному сході Харківської області, сказали, що не втрачають можливості повоювати.

Павлу, який назвав тільки своє ім’я, залишалося чекати один рік, щоб відсидіти за напад, але він записався в армію наступного дня після ухвалення нового закону в травні.

“Чому якісь чужинці повинні приходити в мою країну і знищувати мою землю?” – запитує 46-річний командир загону із запалими очима, який уже був поранений у ногу після того, як російський безпілотник скинув поруч із ним вибухівку.

Згідно з новими правилами, ув’язнені будуть звільнені від термінів, що залишилися, якщо погодяться служити без відпустки до кінця війни. Після цього їм буде надано умовно-дострокове звільнення.

Понад 3 000 колишніх ув’язнених приєдналися до різних військових підрозділів, повідомила Генеральна прокуратура раніше цього місяця. Міністр юстиції Денис Малюска заявив у травні, що на службу можуть претендувати до 20 000 осіб.

Особи, засуджені за певні злочини, як-от вбивство двох і більше осіб та сексуальні злочини, не допускаються до служби.

За словами Філоненка, він відчув мотивацію після того, як дізнався про масові вбивства мирних жителів після окупації Росією двох київських передмість на початку війни.

Стискаючи в руках автомат у потрощеній будівлі на навчальному полігоні, рецидивіст сяяв, згадуючи гордість своєї матері. За його словами, вона не вірила, що він зможе покинути в’язницю і вступити до лав збройних сил.

“Коли я нарешті зателефонував і відправив їй кілька фотографій, у маминій душі стало світліше”.