Колосальна кількість чоловіків у розшуку через неоновлені дані

В Україні близько півтора мільйона чоловіків призовного віку перебувають у розшуку через те, що не оновили свої дані в територіальних центрах комплектування, заявила народна депутатка Галина Янченко в коментарі ТСН. Вона назвала цифру «космічною» й наголосила на потребі системного розв’язання.

За словами Янченко, у разі, якщо таких громадян зупиняють представники ТЦК, їх одразу вносять у систему військового обліку. Водночас навіть ті, хто хотів офіційно працевлаштуватися на оборонних підприємствах, часто не могли цього зробити без оновлення облікових даних і проходження ВЛК — що, за її словами, створювало замкнене коло: підприємства гостро потребують кадрів, а значна кількість чоловіків «сидять вдома, ховаються» і поза легальним ринком праці.

Щоб розірвати цю ситуацію, Верховна Рада минулого тижня ухвалила законопроєкт авторства Галини Янченко, Давида Арахамії та Олександра Завітнєвича. Документ має створити «місток» між оборонними компаніями й чоловіками без оновлених даних: підприємства зможуть тимчасово, на 45 днів, «заморозити» кандидатів, які їм потрібні, навіть якщо в них є проблеми з обліком. За цей час кандидат має пройти ВЛК та інші необхідні процедури, після чого його можна офіційно забронювати на підприємстві.

Депутатка підкреслила, що так оборонний сектор отримує потенційний кадровий резерв із півтора мільйона людей, а самі ці люди — «другий шанс» повернутися до легальної зайнятості та робити внесок в обороноздатність. За її словами, базові посади на виробництві стартують із 20–30 тисяч гривень, а для вузьких спеціалістів, інженерів і працівників R&D зарплати можуть сягати кількох тисяч доларів. Янченко підсумувала, що ухвалений закон посилить оборонку кадрами й поверне до економічного життя значну частину населення.