Коломойському висунули підозру в організації замовного вбивства

Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, поінформовані співрозмовники УП в правоохоронних органах.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 ККУ)”.

За словами джерела УП, йдеться про Коломойського.

За даними слідства, олігарх, щоб помститися замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за “невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства”.

Для виконання замовлення Коломойський залучив членів банди, яка “спеціалізувалась” на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Бандити напали на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас злочин не було доведено до кінця.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Коломойський уже перебуває під вартою через іншу справу.