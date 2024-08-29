Коломойському скасували арешт по одній зі справ

Ігоря Коломойського суд залишив під вартою, хоча в одній зі справ йому змінили запобіжний захід із тримання під вартою на заставу 1,877 млрд грн.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Прокурор Сергій Демінчук пояснив, що Коломойському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу в розмірі, який просив старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Ідеться про суму 1 877 360 000 грн.

Термін дії запобіжного заходу за кілька днів спливає 2 вересня 2024 року, адвокат бізнесмена просив після цього випустити Коломойського.

“Однак, наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, за якою Ігорю Валерійовичу продовжено строк дії тримання його під вартою в межах іншого кримінального провадження. Тому він надалі буде триматися під вартою”, — додав Демінчук.

Сам адвокат олігарха в коментарі “Суспільне” уточнив, що запобіжний захід у іншій справі, який передбачає арешт, діятиме щонайменше до 25 жовтня. Він запевнив, що сторона захисту оскаржуватиме будь-які рішення проти Коломойського.