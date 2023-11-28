Коломойському продовжили арешт

Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО ще на два місяці з альтернативою внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Нагадаємо, що олігарх Ігор Коломойський від вересня перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, яку нещодавно суд зменшив до 3 млрд 712 тисяч гривень.

Загалом Коломойський – фігурант декількох справ. Зокрема, його підозрюють у в шахрайстві та відмиванні грошей.