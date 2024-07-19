Кримінал

Коломойського залишили під вартою
19 Липня 2024 17:22
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Ігор Коломойський під час засідання Шевченківського райсуду Києва / Фото: УНІАН

Шевченківський райсуд Києва продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському тримання під вартою до 2 вересня з альтернативою внести заставу — 1,9 мільярда гривень.

Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, цитує “Укрінформ”.

Суд ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу Коломойському на засіданні 18 липня за клопотанням прокурорів.

Ігор Коломойський перебуває під вартою в СІЗО з вересня минулого року. Цей запобіжний захід йому призначили в межах справи СБУ/БЕБ, бізнесмена підозрюють в шахрайстві та відмиванні коштів.


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