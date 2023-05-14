Суспільство

Колаборанти тікають з окупованих територій півдня України – Спротив

14 Травня 2023 19:12
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окупанти, окуповані території

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської масово втікають до РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Серед зрадників на ТОТ поширюються панічні настрої, і чимало з них вже виїхало з території України. При цьому керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але ті все одно шукають спосіб обійти заборону, сидять на валізах та вивозять свої сім’ї.

Поліцаї на тимчасово окупованих територіях півдня України, також намагаються дезертирувати на територію рф, щоб втекти від українського контраступу.

Як стало відомо Центру Національного Спротиву, чимало колаборантів з окупаційної “поліції” ТОТ Запоріжжя і Херсонщини вже написали рапорти на звільнення, плануючи евакуюватись на територію рф до початку українського контрнаступу. Крім страху постати перед українським судом за державну зраду, поліцаїв також лякає перспектива потрапити до лав окупаційної армії.


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