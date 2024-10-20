Кримінал

Колаборантка з Балаклії отримала 184 тис. грн як ВПО
20 Жовтня 2024 10:22
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Алея Героїв у Балаклії. Ілюстративне фото / Фото телеграм-канал @vkarabanov

Жителька деокупованої Балаклії Харківської області отримала вирок у шахрайстві: з березня 2022 року по січень 2024 року отримувала допомогу як внутрішньо переміщена особа на себе та двох синів, зареєструвавшись за адресою, де не жила.

Про це йдеться у вироку Балаклійського районного суду від 3 жовтня, на який звернуло увагу Суспільне.

Обвинувачення довело, що жінка, яка має двох неповнолітніх синів, зареєструвала себе та дітей через “Дію” як ВПО, але за адресою, яку вказала, не проживала. Жінка з березня 2022 по січень 2024 отримала на підставі цієї заяви 46 тис. гривень на себе та по 69 тис. гривень на кожного з синів.

У суді вона пояснила, що після окупації Балаклії російськими військами в кінці квітня 2022 року виїхала з дітьми до села Криничне Ізюмського району, де через “Дію” оформила себе та двох своїх неповнолітніх дітей внутрішньо переміщеним особами.

“На початку травня повернулася з дітьми до Балаклії, щоб забрати речі, однак після приїзду з міста нікого не випускали на неокуповану територію. Вона з дітьми так і залишилися в місті. Після деокупації міста у вересні 2022 року теж нікуди не виїжджала. Щомісячно їй на картку приходили кошти як ВПО. Тільки в січні 2024 року скасувала через “Дію” реєстрацію себе і дітей як ВПО”, — йдеться у вироку.

184 тисячі гривень допомоги, які нарахували, жителька Балаклії повернула.

Її засудили до виправних робіт із відрахуванням 20% в дохід держави. У березні 2024 року жінку також визнали винною у колабораційній діяльності.


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