Політика

Коаліція семи країн передасть Україні понад €147 млн на обслуговування військової та розмінувальної техніки

11 Жовтня 2023 16:59
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зброя, допомога

Сім країн, що входять до Міжнародного фонду для України (IFU), виділили 1,1 мільярда данських крон (більш ніж 147 мільйонів євро), зокрема, на утримання військового та розмінувального обладнання.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії

Гроші виділили Данія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Литва та Ісландія.

«Для боротьби України з росією вкрай важливо, щоб ми продовжували робити внесок як військовими пожертвами, так і іншою допомогою. Україні потрібні як боєприпаси, так і допомога в обслуговуванні обладнання, яке зношене довготривалою війною. Тому я радий що ми разом з іншими країнами в IFU можемо допомогти українцям», — наголосив данський міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Внесок країн забезпечить закупівлю обладнання, яке сприятиме прориву російських оборонних ліній. Зокрема, це засоби для обслуговування військової техніки, обладнання для розмінування, зведення мостів і переправ, транспортування танків, а також запасні частини й інші інженерні засоби.


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