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Коаліція дронів: сотні розвідувальних БПЛА та мільйони євро на FPV

15 Квітня 2024 20:18
бпла, міноборони
Ілюстративне фото / Міноборони

Відбулось позачергове засіданні групи Коаліції дронів, Україна проінформувала партнерів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби для відбиття атак ворога.

Про це повідомляє Міноборони України.

За результатами засідання влітку Канада розпочне передавання Україні 450 БпАК SkyRanger, а Німеччина надасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 млн євро у співпраці з Данією та Німеччиною, зазначили в органі.

Також, як заявили в міністерстві, Литва виділить 3 млн євро на виробництво FPV-дронів для України.

“Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз”, – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс закликав “щодня памʼятати”, що війна триває, наголосивши, що потрібно підтримати ініціативу, яка набирає обертів й очікує на приєднання нових країн.

Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Також до Коаліції доєднались: Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.


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