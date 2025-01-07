КНДР заявила про успішне випробування гіперзвукової балістичної ракети

Головне управління ракетобудування КНДР заявило про проведення 6 січня успішного випробувального запуску нової гіперзвукової балістичної ракети середньої та дальньої дистанції, передає Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

У звіті йдеться про те, що боєголовка ракети, запущеної з полігону на околицях Пхеньяну, подолала відстань у 1500 кілометрів зі швидкістю в 12 разів швидшою за швидкість звуку і точно влучила в задану акваторію у відкритих водах.

Про ракетні випробування в КНДР напередодні повідомляла південнокорейська розвідка. Згідно з оцінками військових Південної Кореї, США і Японії, дальність польоту запущеної ракети становила лише близько 1100 кілометрів, і до того ж вона не досягла другого піку на висоті 42,5 кілометра.

Південнокорейські військові не виключили, що при розробці нової ракети КНДР могла отримати технологічну допомогу від Росії.