Політика

КНДР закриє понад десять своїх посольств по всьому світу

1 Листопада 2023 09:20
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корея

КНДР вирішила закрити понад десять своїх посольств по всьому світу, зокрема в Іспанії, Гонконзі та низці країн Африки.

Про це пише Reuters із посиланням на північнокорейське державне інформагентство.

Минулого тижня посли Північної Кореї нанесли «прощальні» візити лідерам Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ обох африканських країн повідомили про закриття посольств КНДР у цих країнах.

Ангола та Уганда підтримують дружні зв’язки з Північною Кореєю з 1970-х років, підтримуючи військову співпрацю та надаючи іноземну валюту.

Засновник орієнтованого на Північну Корею сайту NK Pro Чад О’ Керролл припустив, що таке рішення Пхеньяну може бути пов’язане з дією міжнародних санкцій і відстороненням КНДР від участі в глобальній політиці.

На його думку, закриття посольств створює передумови для того, що може стати «однією з найбільших зовнішньополітичних перестановок у країні за останні десятиліття».

У профільному міністерстві Південної Кореї наголосили, що це може свідчити про складну економічну ситуацію в Північній Кореї, «де важко підтримувати навіть мінімальні дипломатичні відносини з традиційно дружніми країнами».

Зазначається, що КНДР підтримує офіційні відносини зі 159 країнами, але до припинення роботи в Анголі та Уганді мала 53 дипломатичні місії за кордоном, включно з трьома консульствами і трьома представництвами.

Південнокорейські ЗМІ також повідомили, що Пхеньян закриє своє посольство в Іспанії, а справами сусідньої країни займатиметься її представництво в Італії.


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