Суспільство

КНДР відправить будівельні війська на окуповані території України
27 Червня 2024 07:30
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кндр, окупація, україна
Ілюстративне фото / AP

В липні Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для “відновлювальних робіт” на території окупованої Донецької області .

Про це повыдомляє Південнокорейський телеканал TV Chosun, Інститут вивчення війни (ISW).

TV Chosun, посилаючись на південнокорейського урядовця, повідомив 21 червня, що Південна Корея очікує, що Північна Корея відправить великомасштабні інженерні сили в окуповану Донецьку область вже в липні. 

Ці сили нібито допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.

Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, а телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану Україну. 

ISW зазначив, що Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв’язками з Радянським Союзом, включаючи Північну Корею і В’єтнам, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку. 

ISW поки що не бачить повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні, але пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту і сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.


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