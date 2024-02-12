КНДР повідомила про розробку керованих снарядів для РСЗВ

Академія національної оборони КНДР заявила про успішні випробування розробленого її фахівцями нового керованого снаряда для реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) та системи управління польотом.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA повідомляє Yonhap.

Північнокорейські військові в неділю випробували керовані снаряди до РСЗВ калібру 240 мм, аби перевірити їх бойові характеристики та оцінити точність ураження.

В Пхеньяні переконані, що таке технічне вдосконалення дозволить істотно посилити вогневу міць РСЗВ та допоможе переоцінити стратегічну цінність і корисність ракетної установки калібру 240 мм у бік збільшення її ролі на полі бою.

КНДР тримає РСЗВ калібру 240-мм розгорнутими поблизу кордону з Південною Кореєю навпроти столиці останньої, погрожуючи в разі війни атакувати Сеул.

Південнокорейські військові підтвердили проведення в КНДР стрільб із РСЗВ. Вони виявили ракетну систему Півночі, яка стріляла в бік Жовтого моря з району поблизу західного портового міста Нампхо, але не оприлюднили цю інформацію для громадськості, оскільки повідомляють лише про запуски балістичних ракет чи іншої великої зброї.

Нинішнє випробування відбулось на тлі поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном і високої імовірності того, що нові снаряди можуть бути експортовані до Росії для використання нею у війні проти України.

На думку деяких південнокорейських фахівців, удосконалений 240-мм снаряд може мати подвійне призначення: з практичної точки зору КНДР може продавати їх до Росії, тоді як із політичної – використовувати для посилення тиску на Південь.