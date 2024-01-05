Політика

КНДР має заплатити високу ціну за підтримку Росії — міністр оборони Великої Британії

5 Січня 2024 17:38
читать на русском →
корея, росія

Очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував інформацію про те, що Росія вже використала балістичні ракети від КНДР проти України, і заявив, що “Північна Корея повинна заплатити високу ціну за підтримку Росії”.

Про це Грант Шеппс написав у соцмережі X.

“Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна погодитися на приниження і піти з простягнутою рукою в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення. Вчиняючи так, Росія порушила численні резолюції Ради безпеки ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу. Це має припинитися зараз”, — йдеться у дописі Шеппса.

Він додав, що “разом із нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Січня 2024 18:28

Спікер Палати представників готовий обговорити з Байденом надання допомоги Україні, – ЗМІ
5 Січня 2024 18:46

Воїни Повітряних сил знищили на Херсонщині 3 російські БПЛА
5 Січня 2024 18:16

З’явились нові деталі удару ЗСУ по Криму
5 Січня 2024 16:44

В Україні проведуть масштабну реформу вищої освіти
5 Січня 2024 15:24

Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ обстріляла Харків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
усі думки