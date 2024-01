КНДР має заплатити високу ціну за підтримку Росії — міністр оборони Великої Британії

Очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував інформацію про те, що Росія вже використала балістичні ракети від КНДР проти України, і заявив, що “Північна Корея повинна заплатити високу ціну за підтримку Росії”.

Про це Грант Шеппс написав у соцмережі X.

“Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна погодитися на приниження і піти з простягнутою рукою в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення. Вчиняючи так, Росія порушила численні резолюції Ради безпеки ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу. Це має припинитися зараз”, — йдеться у дописі Шеппса.

Він додав, що “разом із нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії”.

The world has turned its back on Russia, forcing Putin into the humiliation of going cap in hand to North Korea to keep his illegal invasion going.



In doing so Russia has broken multiple UNSC resolutions and put the security of another world region at risk.



This must stop now.…