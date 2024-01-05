КНДР має заплатити високу ціну за підтримку Росії — міністр оборони Великої Британії

Очільник Міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував інформацію про те, що Росія вже використала балістичні ракети від КНДР проти України, і заявив, що “Північна Корея повинна заплатити високу ціну за підтримку Росії”.

Про це Грант Шеппс написав у соцмережі X.

“Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна погодитися на приниження і піти з простягнутою рукою в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення. Вчиняючи так, Росія порушила численні резолюції Ради безпеки ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу. Це має припинитися зараз”, — йдеться у дописі Шеппса.

Він додав, що “разом із нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії”.