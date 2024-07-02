КМДА закликали встановити захисні екрани на станціях київського метро 

Через збільшення випадків потрапляння пасажирів під потяги громадяни звернулись до Київської міської ради із закликом встановити захисні екрани на станціях метрополітену.

Відповідну петицію опублікували на сайті Київради.

У тексті петиції зазначають, що через війну частина українців перебуває у тяжкому психологічному стані, що іноді може призвести до суїцидальних намірів. Тому захисні екрани можуть стати важливим бар’єром, який запобігатиме трагічним випадкам.

Автор петиції додає, що навіть якщо людина не перебуває в тяжкому психологічному стані, існує ризик втратити рівновагу, задивившись на потяг, що прибуває.

“Крім того, демобілізовані військові, які повертаються до мирного життя, часто стикаються з фізичними обмеженнями, зокрема з ампутаціями кінцівок. Вони використовують милиці або інші допоміжні засоби, і можуть втрачати рівновагу на перонах, що збільшує ризик потрапляння під потяги”, – йдеться у повідомленні.