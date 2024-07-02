Суспільство

КМДА закликали встановити захисні екрани на станціях київського метро 
2 Липня 2024 09:27
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київ, метро
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Через збільшення випадків потрапляння пасажирів під потяги громадяни звернулись до Київської міської ради із закликом встановити захисні екрани на станціях метрополітену.

Відповідну петицію опублікували на сайті Київради.

У тексті петиції зазначають, що через війну частина українців перебуває у тяжкому психологічному стані, що іноді може призвести до суїцидальних намірів. Тому захисні екрани можуть стати важливим бар’єром, який запобігатиме трагічним випадкам.

Автор петиції додає, що навіть якщо людина не перебуває в тяжкому психологічному стані, існує ризик втратити рівновагу, задивившись на потяг, що прибуває. 

“Крім того, демобілізовані військові, які повертаються до мирного життя, часто стикаються з фізичними обмеженнями, зокрема з ампутаціями кінцівок. Вони використовують милиці або інші допоміжні засоби, і можуть втрачати рівновагу на перонах, що збільшує ризик потрапляння під потяги”, – йдеться у повідомленні.


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