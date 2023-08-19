Кримінал

Клименко розповів про пожежу і вибухи під Києвом

19 Серпня 2023 12:39
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київ, вибухи

На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

“Інформація про причини уточнюється. Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби”, – написав очільник МВС.

Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва задіяні до гасіння вогню.

Раніше повідомлялося про пожежу і вибухи в одному з районів Києва.


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