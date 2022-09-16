Клименко: 10 катівних виявили на території Харківської області

Голова Національної поліції України Ігор Клименко сказав, що на території Харківської області було 10 місць, де російські війська катували українців.

“На сьогоднішній день можу говорити про наявність мінімум 10 катівних на території населених пунктів (Харківської області). 2 катувальні – в Балаклії”, – сказав Клименко.

В одній з таких, у Куп’янську, росіяни утримували та піддавали знущанням 6 громадян Шрі-Ланки (студентів коледжу).

Клименко додав, що одна з катувальних камер була на території Балаклійського відділу поліції.

За його інформацією, на деокупованих територіях Харківщини протягом тижня було знайдено близько 50 загиблих мирних мешканців, не враховуючи масові поховання.