Кличко: Залужний сказав правду про війну

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний “сказав правду”, коли описав поточну ситуацію у війні України з Росією, як патову. Таку оцінку висловив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю швейцарському виданню 20 Minuten.

“Він сказав правду. Іноді люди не хочуть чути правду. Але зрештою він несе відповідальність. Він пояснив і обґрунтував, яке становище сьогодні. Зрозуміло, ми можемо ейфорично брехати своєму народу та нашим партнерам. Але вічно робити це не вийде. Деякі наші політики розкритикували Залужного за ці чіткі слова – несправедливо. Я – на його боці”, – зазначив Кличко.

Коментуючи військову допомогу Заходу Україні, Кличко підкреслив, що постачання боєприпасів “сильно відстає від обіцянок”. “Фронт має довжину понад тисячу кілометрів. Витрата боєприпасів величезна і виробництво не встигає. До цього я ставлюся з розумінням. Але не до того, що стосується ракет дальнього радіусу дії – тут наші партнери виявляють зайву обережність і ухиляються”, – зазначив він.

Говорячи про неготовність Німеччини постачати ракети Taurus, мер Києва висловив думку, що це – “відмовки”. “Але щодо систем ППО, ми отримали багато і дуже вдячні”, – додав він.

У березні Європейський Союз взяв на себе зобов’язання надати Україні один мільйон снарядів протягом року. Втім, у листопаді кілька представників ЄС, включно з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом, визнали: заявлених цілей досягти не вдасться. Остання цифра переданих боєприпасів, що оприлюднювалась представниками Євросоюзу – 300 тисяч.

Коментуючи внутрішню ситуацію в Україні, Кличко зауважив, що його не дивує падіння популярності президента Володимира Зеленського. “Люди бачать, хто ефективний, а хто ні. Були і є численні очікування. Зеленський заплатить за помилки, які він зробив”, – вважає мер.

Уточнюючи про які саме помилки йдеться, він зазначив: “Люди задаються питаннями, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни. Чому Зеленський до останнього заперечував, що до неї дійде. Або чому виявилося можливим, що росіяни так швидко дійшли до Києва”.

Водночас міський голова Києва підкреслив, що допоки триває війна Росії проти Україні “президент має важливу функцію, і ми маємо підтримувати його”. “Але наприкінці війни кожен політик відповість за свої успіхи та провали”, – переконаний мер.

Він також зазначив, що не вважає правильним говорити про будь-які власні президентські амбіції в той час, коли Україна бореться за існування.

Коментуючи ситуацію з корупцією в Україні, Кличко зазначив, що для боротьби з нею потрібні “європейські закони та європейський рівень життя”. “Коли ми говоримо про відновлення України, йдеться не лише про зруйновані будинки та мости, а й про реформи судової системи, адміністрації та політики”, – пояснив мер.